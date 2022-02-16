Строителей и архитекторов приглашают на бесплатные лекции в ТГАСУ

16 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева/ их архива издания

Томский государственный архитектурно-строительный университет проведет серию бесплатных научно-популярных лекций для коллективов организаций и компаний архитектурно-строительного профиля.

Как уточняют в пресс-службе ТГАСУ, лекции приурочены к 70-летию вуза и пройдут по 9 направлениям.

«На лекциях мы расскажем о цифровых технологиях в строительстве, новых строительных материалах, проектировании удобных городов, развитии транспортной системы, — сказал директор Института непрерывного образования ТГАСУ Николай Шадейко. — Мы надеемся, что наш подарок внесет разнообразие в ежедневную деятельность организаций и команд, став источником полезных знаний».

Цикл лекций стартует в марте и продлится два месяца. Авторами станут сотрудники университета: признанные специалисты в разных областях строительных наук, основатели научных школ.

Так, декан архитектурного факультета Владимир Коренев расскажет о современных тенденциях в развитии городов, доцент кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий Ольга Лелюга — о технологии информационного моделирования зданий (BIM), а доцент кафедры автомобильных дорог Андрей Бурлуцкий прочитает лекцию о транспортных моделях и их роли в развитии инфраструктуры.

Лекции по девяти направлениям проведут ученые ТГАСУ. Заявку на участие можно оставить онлайн. Подробная информация о перечне тем и организации лекций размещена на сайте вуза.

ТГАСУ — один из ведущих строительных университетов в Сибири. Учрежден в 1952 году приказом Министерства высшего и среднего образования СССР как институт. С 1997 года учреждению присвоен статус университета.

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