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Томич заказал компьютерные комплектующие, но получил игрушечный пистолет

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Житель Томска заказал в интернете компьютерные комплектующие, но стал жертвой мошенников и лишился 110 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 34-летний местный житель нашел на одном из сайтов необходимые ему товары и оформил предварительный заказ. После этого ему позвонил менеджер, он уточнил подробности заказа, отправил трек-номер, а также передал номер счета для оплаты - туда томич и перевел 110 тыс. рублей.

Через несколько дней молодой человек прибыл в пункт выдачи службы доставки. Здесь он вскрыл посылку, но вместо компьютерных комплектующих обнаружил детскую игрушку. Попытки связаться с администрацией сайта оказались безуспешными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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