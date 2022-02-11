Елена Бурова возглавила Северский музыкальный театр

Новым директором Северского музыкального театра стала Елена Бурова. Ранее она занимала должность заместителя директора по развитию в томском Театре юного зрителя.

Елена Бурова вступила в должность 9 февраля. Предыдущий руководитель Северского музыкального театра — Светлана Бунакова — покинула пост после окончания действия контракта.

«Сейчас мы проходим стадию синхронизацию с коллективом и только потом будем строить далеко идущие планы, — рассказала Томскому Обзору Елена Бурова. — В театре три трупы, оркестр, солисты, балет. Нужно время, чтобы мы синхронизировались. Я же чужой человек туда прихожу. Каждый театр — это абсолютно отдельный организм. Каждый руководитель выстраивает под себя. Я думаю, на фазу синхронизации уйдет минимум месяца три».

Елена Бурова — член Союза театральных деятелей России, окончила Томский государственный университет по специальности «Менеджмент», Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова (г. Москва) по специальности «Вокальное искусство, академическое пение», Московскую высшую школу социальных и экономических наук по специальности «Менеджмент в сфере культуры».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: