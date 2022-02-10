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«Ингосстрах» оценил убыток от пожара в томской «Ленте» в 1,5 млрд рублей

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Компания «Ингосстрах» оценивает в 1,5 млрд рублей убыток, полученный томским гипермаркетом сети «Лента» в конце 2021 года, из-за пожара, усиленного взрывом пиротехнических товаров в торговом зале, сообщает агентство «Интерфакс».

Информация была озвучена заместителем генерального директора «Ингосстрах» Алексеем Галаховым на пресс-конференции. Договор страхования от огневых рисков торгового предприятия был заключен именно с этой компанией.

«Мы готовимся к урегулированию убытка, который оцениваем примерно в размере 1,5 млрд рублей. Также ведем с клиентом работу по увеличению степени защиты от рисков. К следующему году рассчитываем проработать вопрос со всеми нашими клиентами из числа торговых предприятий о необходимости принять меры по усилению защиты от подобных рисков. Считаем, что пиротехнические средства не следует продавать в общих торговых залах. Какая бы степень защиты от рисков не была при этом обеспечена, избежать существенных убытков не получится при наступлении страхового события», — сказал Галахов.

Ранее сообщалось о пожаре в гипермаркете «Лента» в Томске, который случился 21 декабря 2021 года, из здания было эвакуировано около 200 человек, при этом информации о пострадавших не поступало. МЧС сообщило в связи с происшествием о локализации пожара на 3,5 тыс. квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

По данным пресс-службы «Ленты» и полиции, причиной пожара стал умышленный поджог сотрудником подрядной организации.

Пострадавший от огня супермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина составляет 9,4 тыс. квадратных метров, из которых торговое пространство занимает 5,2 тыс. квадратных метров.

«Лента» — четвертый по выручке ритейлер и крупнейшая сеть гипермаркетов в РФ. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей. На конец декабря прошлого года под управлением компании было 254 гипермаркета и 503 супермаркета.

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