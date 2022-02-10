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Томичи могут предложить имя для талисмана юниорского первенства России по плаванию в ластах

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Сегодня, 10 февраля, стартовал конкурс по выбору имени для талисмана первенства России по плаванию в ластах среди юниоров, которое пройдет в Томске в апреле.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, отправить свои варианты можно до 10 марта включительно на адрес andrey-burakov@mail.ru. Итоги будут подведены до 20 марта.

Победитель конкурса получит набор сувенирной продукции, выпущенной организаторами специально к первенству России, а также аккредитацию на все предварительные и финальные заплывы.

Первенство России по плаванию в ластах среди юниоров пройдет с 7 по 10 апреля в томском Центре водных видов спорта «Звёздный» (ул. Энтузиастов 31).

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