Томичка лишилась более 130 тыс. рублей, подключившись к «видеоконференции»

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2022 // Фото: freepik.com

Жительница Томска стала жертвой мошенников и лишилась более 130 тыс. рублей в попытке защитить себя от мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 54-летней женщине позвонила неизвестная представившаяся сотрудницей одного из банков. Она сообщила, что неизвестные взломали счет томички в мобильном приложении и открыли на её имя кредитную карту с лимитом почти 100 тыс. рублей.

Также собеседница объяснила, что для аннулирования карты и погашения долгов перед банком необходимо установить специальное приложение на смартфон, подключиться к видеоконференции, подключиться к нужному залу и ввести код доступа. После этого через личный кабинет необходимо было перевести 40 тыс. рублей на указанный «сотрудником банка» счет. Затем «менеджер» сообщила, что женщине также необходимо открыть на свое имя кредитную карту, а деньги перевести на ранее указанный счет, якобы затем банк выпустит для нее новую карту и зачислит на нее данные денежные средства.

Томичка выполнила все указания мошенников и перевела злоумышленникам более 130 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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