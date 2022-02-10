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Артемий Лебедев обсудит в Томске сотрудничество с местным политехом

Томские новости, ТПУ, ТПУ образование вуз Лебедев политех дизайн код Артемий Лебедев обсудит в Томске сотрудничество с местным политехом

Сегодня, 10 февраля, в Томский политех для обсуждения возможного сотрудничества прибыл известный российский дизайнер Артемий Лебедев.

«В программе: визит на реактор, медиацентр ТПУ — общение со студентами, запись музыки на стартапе студента — аналоге синтезатора», — рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе вуза.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «SUP Media», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал».

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