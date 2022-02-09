До 2024 года в Томской области построят спецобщежития для заключенных

9 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В ближайшие годы в Томской области построят спецобщежития на 400 мест для осужденных к принудительным работам.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, соответствующая инфраструктура на 100 мест уже создана в селе Дзержинском в 2021 году.

Всего до 2024 года по всей стране планируют построить сеть исправительных центров на 100 тыс. мест. Из них 35 тыс. — в 2022 году.

Инициатор проекта Минюст России для этих целей предлагает рассмотреть строительство с использованием модульных конструкций или капремонт существующих зданий на площадках федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), муниципального имущества и собственности предприятий.

Министерство также рекомендовало работодателям на местах, являющимся членами Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, общероссийских общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», принять активное участие в организации исправительных центров на своих предприятиях.

Власти Томской области уже ведут переговоры с несколькими крупными промышленными, строительными и сельскохозяйственными предприятиями региона: с одной из организаций достигнута предварительная договоренность о строительстве исправительного центра на 50 мест и трудоустройстве осужденных.

«В данном случае мы решаем сразу несколько задач — закрываем кадровый дефицит бизнеса с учетом оттока зарубежной рабочей силы, сохраняем социальные связи самого осужденного, давая ему возможность оплатить долги и заработать, и снижаем уровень рецидивной преступности», — прокомментировал идею строительства исправительных центров заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По его словам, данная инициатива способствует гуманизации уголовно-исполнительной системы: проживающие в исправительных центрах будут работать по трудовому договору и получать официальную зарплату с медицинским обслуживанием, самостоятельно совершать покупки и пользоваться социальной инфраструктурой. Осужденным с положительной характеристикой также могут разрешить проживание с семьей в пределах города.

До конца февраля 2022 года Томская область планирует подписать соглашение с пенитенциарным ведомством и утвердить совместную дорожную карту, которая предусматривает создание в регионе до 2024 года исправительных центров на 400 мест.

Согласно статистике ФСИН, в России более 180 тысяч заключенных имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы.

По данным ВЦИОМ, 70% опрошенных россиян высказалось за идею привлекать осужденных на работу вместо трудовых мигрантов: 62% полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Сторонники этой идеи считают, что их работа станет возмещением ущерба пострадавшим (21%), заключенные смогут «отработать» свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться, а также они смогут помочь своим семьям (по 10%).

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