В томском «Киномаксе» в День всех влюбленных покажут «Телохранителя»

9 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: «Киномакс»

С понедельника, 14 февраля, в томском кинотеатре «Киномакс» стартует показ легендарного фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон в главной роли. Прокаты по всей стране приурочены к 30-летию ленты.

«Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, чувствует себя отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя, нанимается телохранителем известной певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел...» — говорится в аннотации к фильму.

Фильм Мика Джексона с Кевином Костнером и певицей Уитни Хьюстон в главных ролях впервые вышел в мировой прокат в 1992 году и собрал более $400 млн. Лента была номинирован на «Оскар», получила две награды MTV Movie Awards и две премии «Грэмми».

Для молодой исполнительницы Уитни Хьюстон роль в картине стала первой в большом кино. Саундтрек к «Телохранителю» в ее исполнении вошёл в список 50 самых продаваемых музыкальных альбомов XX века и был признан самым продаваемым саундтреком к фильму всех времен.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Расписание показов и цены можно посмотреть на сайте «Киномакса» (ул. Розы Люксембург 73).

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