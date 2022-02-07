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Молодой человек и 17-летняя девушка скончались в томском поселке

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Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения трупов молодого человека и 17-летней девушки в поселке Светлом.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, погибших обнаружили 4 февраля в разных квартирах. следователи выяснили, что накануне молодой человек и девушка вместе проводили время, после чего разошлись по домам, легли спать, а на утро не проснулись. Причины их смерти устанавливаются.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют версии об употреблении погибшими запрещенных веществ. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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