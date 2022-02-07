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И.о. мэра Томска заразился коронавирусом

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Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер получил положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что градоначальник находится дома на изоляции.

«Болезнь протекает в лёгкой форме, и Михаил Ратнер продолжает работать из дома», — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 72 376 случаев заболевания коронавирусом. 64 574 заболевших выздоровели, 713 скончались.

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