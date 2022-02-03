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Северский пенсионер хотел заработать на инвестициях, но потерял более 2 млн рублей

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В Северске 65-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионер увидел в интернете рекламу о дополнительных заработках в сфере инвестиции. Заинтересовавшись, мужчина оставил свои контактные данные. Позже ему перезвонил неизвестный, представившийся сотрудником интернет-сервиса. Он предложил пенсионеру установить на телефон специальное приложение для «удобства в общении».

Мужчина последовал инструкциям и установил все необходимые программы, а также ввел в них свои личные данные и данные банковских карт. Далее через приложение с пенсионером связался «персональный менеджер», который объяснил, что следует пройти по ссылке, которую он предоставит в приложении для перевода первоначального взноса, чтобы начать работу. Мужчина согласился и, следуя инструкциям, осуществил несколько переводов на общую сумму более 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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