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Томичи сняли фильм в честь 200-летия Достоевского

Афиша Томска, Культура в Томске, Профессорская квартира, Томские новости, профессорская квартира вузы проекты культура Томичи сняли фильм в честь 200-летия Достоевского

Томские студенты сняли фильм, состоящий из монологов героев произведений Ф.М. Достоевского. Съемки проходили в стенах «Профессорской квартиры», а премьера ленты состоится 16 февраля, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Над монологами для фильма три месяца трудились участники театральной студии «Люди». По словам её руководителя Ларисы Окишевой, идея создать видеопроект возникла еще в 2021 году в связи с 200-летием писателя.

«Мимо такого круглого юбилея проходить не хотелось. Поэтому предложила всем ребятам, занимающимся в театральной студии, выбрать для себя текст от первого лица из любого произведения писателя. Они перелопатили романы и повести, и мы начали репетировать с каждым, пытаясь сделать из монолога актёрскую работу», — рассказывает Лариса Окишева.

В итоге удалось набрать 24 монолога. Работа над ними и самой историей вышли на завершающий этап к ноябрю, тогда организаторы и приняли решение снимать это как кино.

«Нашли ребят, которые учатся на операторов в отделении колледжа культуры. Придумали локацию, где могли бы существовать все наши герои. Местом съёмки стал музей „Профессорская квартира“. Деньги на аренду профессионального оборудования и аренду локации нам предоставил ТУСУР. И мы за одну съёмочную смену сняли все 24 монолога», — вспоминает Лариса Окишева.

Она также отметила, что над проектом трудились 7 студентов ТУСУРа, 8 — из ТГУ, 4 политехника, 2 школьника, студентка СибГМУ и трое выпускников. С результатом их трудов можно ознакомиться 16 февраля в танцевальном зале ТГУ в 19.00. Вход свободный.

Показ состоится при соблюдении противоэпидемических мер.

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