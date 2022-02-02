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В Томске началась вакцинация подростков от COVID-19

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Сегодня, 2 февраля, на базе детской поликлиники №5 стартовала вакцинация подростков от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«На горячую линию департамента здравоохранения неоднократно поступали обращения от родителей, желающих вакцинировать детей от коронавирусной инфекции. Мы пригласили их поставить прививку первыми. В дальнейшем все желающие смогут записаться на вакцинацию по телефонам колл-центров всех детских поликлиник», — сообщила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Прививки получили 10 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Перед вакцинацией подростки пройдут обязательный осмотр педиатра, также им измерят температуру тела и уровень кислорода в крови, узнают о наличии противопоказаний.

Иммунизация проводится добровольно отечественной вакциной «Спутник М». Прививки ставятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник-М» поступила в Томскую область 24 января.

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