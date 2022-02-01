18+
18+

Более 180 протоколов составлено на нарушителей масочного режима в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, маски масочный режим нарушение нарушители штраф коронавирус Более 180 протоколов составлено на нарушителей масочного режима в Томской области

В январе в Томской области в ходе профилактических проверок межведомственные группы оформили 181 протокол за нарушения масочного режима, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в первый месяц нового года было проведено 1 660 профилактических проверок соблюдения требований эпидрежима. В первую послепраздничную неделю января специалисты сельских, городских и районных администраций с привлечением полиции проверили 695 объектов общепита, торговли, транспортной инфраструктуры и оказания бытовых услуг. В последующие две недели месяца профилактические рейды прошли еще на 965 предприятиях с массовым пребыванием людей.

В результате январских контрольных мероприятий выявлено 55 нарушений противоэпидемиологических требований, допущенных организациями, предпринимателями и гражданами.

Отдельно проводились проверки маршруток и такси.

Всего в отношении посетителей магазинов, кафе, а также пассажиров общественного транспорта, не использовавших средства индивидуальной защиты органов дыхания, составлен 181 протокол об административном правонарушении.

«В связи с ростом числа новых случаев заболеваний, мы вынуждены обеспечивать более строгий контроль за выполнением установленных правил посещения общественных мест и предоставления массовых услуг. Профилактические беседы продолжатся, но с системных нарушителей будет другой спрос — вплоть до приостановки деятельности их бизнеса», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Замгубернатора также отметил, что правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением режима изоляции в отношении контактных с больными COVID-19. В случае нарушений сотрудники полиции уполномочены применять меры административного реагирования.

Напомним, с февраля в Томской области введены дополнительные ограничения в связи с неблагоприятной эпидостановкой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Три школы и три детсада закрыты в Томской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ

26 января 2022
Томские новости

Томский губернатор выделил 10 млн рублей на обустройство территории рядом с «Политехником»

21 января 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать джазовый кларнет и bebop

25 января 2022
Томские новости

Четверо жителей Томской области обвиняются в краже капусты и незаконной рубке сосен

12 января 2022
Томские новости

В Томске несколько часов не горел Вечный огонь

26 января 2022
Томские новости

Скорость движения: «Ростелеком» поддержал молодых спортсменов Томской области

26 января 2022
Томские новости

Жители части домов Октябрьского района Томска остались без воды до вечера

25 января 2022
Томские новости

Инвестор «Дома за рубль» на Розочке в Томске получил окончательную льготу

18 января 2022
Томские новости

Томские фитолампы отпугивают с овощей и цветов белокрылку — ученые

14 января 2022
Комментарии для сайта Cackle