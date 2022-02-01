Более 180 протоколов составлено на нарушителей масочного режима в Томской области

1 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В январе в Томской области в ходе профилактических проверок межведомственные группы оформили 181 протокол за нарушения масочного режима, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в первый месяц нового года было проведено 1 660 профилактических проверок соблюдения требований эпидрежима. В первую послепраздничную неделю января специалисты сельских, городских и районных администраций с привлечением полиции проверили 695 объектов общепита, торговли, транспортной инфраструктуры и оказания бытовых услуг. В последующие две недели месяца профилактические рейды прошли еще на 965 предприятиях с массовым пребыванием людей.

В результате январских контрольных мероприятий выявлено 55 нарушений противоэпидемиологических требований, допущенных организациями, предпринимателями и гражданами.

Отдельно проводились проверки маршруток и такси.

Всего в отношении посетителей магазинов, кафе, а также пассажиров общественного транспорта, не использовавших средства индивидуальной защиты органов дыхания, составлен 181 протокол об административном правонарушении.

«В связи с ростом числа новых случаев заболеваний, мы вынуждены обеспечивать более строгий контроль за выполнением установленных правил посещения общественных мест и предоставления массовых услуг. Профилактические беседы продолжатся, но с системных нарушителей будет другой спрос — вплоть до приостановки деятельности их бизнеса», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Замгубернатора также отметил, что правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением режима изоляции в отношении контактных с больными COVID-19. В случае нарушений сотрудники полиции уполномочены применять меры административного реагирования.

Напомним, с февраля в Томской области введены дополнительные ограничения в связи с неблагоприятной эпидостановкой.

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