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Власти Томска ищут подрядчика для ремонта коммунального моста

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Департамент капитального строительства администрации Томска запустил онлайн-аукцион по отбору подрядчика, который займется капитальным ремонтом коммунального моста через Томь за более чем 1,2 млрд рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, победителю торгов предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду» на дороге и тротуарах, включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

Средства на капитальный ремонт сооружения выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета.

Коммунальный мост через р. Томь сдан в эксплуатацию в 1973 году и до 1999 года оставался единственным способом сообщения между Томском и северо-западными районами области, а также выходом на федеральную автодорогу «Сибирь-Байкал» М53. Его длина моста составляет почти 664 метра, габариты проезжей части 16 метров, тротуаров — 1,2 метра,

В 2008 году проводился ремонт моста, в ходе которого была осуществлена замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, а также установлены новые ограждения и перила. В последние годы участились периодические поломки деформационных швов моста, выявились другие дефекты. По заключению специалистов, решить проблему комплексно можно только в рамках его капитального ремонта.

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