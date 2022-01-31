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Врачи стабилизировали состояние выпавшего из окна томской школы подростка

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Состояние 14-летнего подростка, выпавшего из окна школы № 40 в Томске, стабилизировано, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьник находится в реанимационном отделении и получает необходимую медицинскую помощь. Подросток по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, к лечению школьника подключились специалисты Томской областной клинической больницы.

Напомним, накануне, 27 января, в Томске 14-летний школьник выпал из окна 4 этажа здания школы. Инцидент произошел в 14.39. До приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову. Школьника доставили в больницу скорой медицинской помощи №2.

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