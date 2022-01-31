Кобчик, двухцветный кожан и плагиотециум скрытный могут попасть в Красную книгу Томской области

Региональная комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов внесла предложение внести 10 видов в третью редакцию Красной книги Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в список попали кобчик, хрустан, овсянка-дубровник и овсянка-ремез, красношейная поганка, а также летучая мышь — двухцветный кожан и мхи арнеллия финская, плагиомний густозубчатый, миурелла серёжчатая, плагиотециум скрытный.

«Предложения внесены по итогам научно-исследовательской работы, которую провели ученые ТГУ в 2021 году. Они выявили тенденции сокращения численности этих растений и животных и их причины, установили места произрастания мхов. Мониторинг территорий с большим количеством краснокнижных видов и разработка мер по их охране будут продолжены», — отмечает директор «Облкомприроды» Юлия Лунева.

В сообщении уточняется, что после согласования проекта распоряжения о присвоении категории редкости в муниципалитетах, документ рассмотрят ученые ТГУ и администрация Томской области.

В 2021 году решением комиссии в новое издание Красной книги Томской области включены пять видов растений и животных, исключены шесть. По результатам мониторинга в особой охране больше не нуждаются пчела-плотник, летучие мыши — водяная ночница и бурый ушан, а также растения очиток желтый, земляника мускусная и плавунец каемчатый.

Региональная Красная книга переиздается каждые 10 лет. Очередной, третий, выпуск сборника запланирован на 2023 год. Его подготовкой занимаются специалисты «Облкомприроды», департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, научные сотрудники ТГУ. Новая Красная книга пополнит фонды библиотек и школ Томской области, а также будет доступна томичам в электронном виде.

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