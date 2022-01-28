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Территорию бывшего военного госпиталя Томска в апреле выставят на торги за 50,7 млн рублей

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Территорию бывшего военного госпиталя в Томске выставят на торги в апреле с начальной ценой 50,7 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на оператора госнедвижимости «ДОМ.РФ».

«Земельный участок предназначен для многоквартирной жилой застройки и находится в развитом районе Томска. Ближайшее окружение представлено жилыми домами, гаражами», — говорится в описании к лоту.

Согласно документации, общая площадь территория бывшего военного госпиталя составляет 3,07 тыс. га. В рамках КРТ застройщик должен за свой счет снести 14 зданий и строений, а на их месте должен появиться жилой комплекс общей площадью до 62,4 тыс. кв.м.

Срок реализации проекта — 6 лет с даты подписания акта приема-передачи земельного участка.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 марта, сам аукцион состоится 1 апреля 2022 года.

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