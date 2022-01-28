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В томской колонии сделали 10 будок для бездомных собак

Благотворительность, Томские новости, благотворительность бездомные животные приют В томской колонии сделали 10 будок для бездомных собак

Заключенные Исправительной колонии № 3 в Томске сделали 10 деревянных будок для бездомных собак по просьбе приюта «Добрые руки», сообщает пресс-служба УФСИН.

Жилье для животных сделали из хвойных пород деревьев с двойным полом и защищенными стенами. По словам заместителя начальника учреждения Евгения Быкова, в столярном цехе осужденные ответственно отнеслись к заказу: уютные «дома» для брошенных животных изготовлены качественно и в короткие сроки.

«Мы очень благодарны начальнику УФСИН, он — единственный из руководителей организаций и предприятий, кто сразу откликнулся на нашу просьбу, — рассказала заместитель директора городского благотворительного фонда „Добрые руки“ Вера Зыкова, — В приюте сейчас живут 250 питомцев, им всем нужна постоянная забота».

Подразделения УФСИН и ранее помогали приюту для животных. В 2020 году сотрудники отдела специального назначения «Утес» демонтировали пришедший в негодность общий вольер и на этом же месте построили новый, отремонтировали старые будки и на собранные деньги купили корм для собак и кошек.

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