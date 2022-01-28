Школьник, выпавший из окна в Томске, находится в крайне тяжелом состоянии

Восьмиклассник, выпавший из окна школы № 40 в Томске, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-службе регионального департамента здравоохранения со ссылкой на главного врача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева.

«Мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 27 января, в Томске 14-летний школьник выпал из окна 4 этажа здания школы. Инцидент произошел в 14.39. До приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову.

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