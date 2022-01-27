18+
18+

Выпавший из окна томский школьник находится в тяжелом состоянии

Происшествия, Томские новости, выпал из окна сводка происшествий жесть Томска Выпавший из окна томский школьник находится в тяжелом состоянии

Состояние 14-летнего школьника, выпавшего из окна школы №40 Томска, предварительно оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Напомним, сегодня, 27 января, в 14.39 ребенок выпал из окна 4 этажа школы. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову.

В 14.40 восьмиклассника доставили в больницу скорой медпомощи №2. По словам главного врача медучреждения Андрея Караваева, ребенок имеет множественные повреждения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области 26-летний водитель пострадал при столкновении двух грузовиков, требуется помочь очевидцев

12 января 2022
Томские новости

Ледяные горки в Томске временно закрыли из-за потепления

17 января 2022
Томские новости

Инвестор «Дома за рубль» на Розочке в Томске получил окончательную льготу

18 января 2022
Томские новости

Сообщение о минировании томского офиса «Единой России» оказалось ложным

13 января 2022
Томские новости

В Томске разыскивают пропавшую 3-летнюю девочку

10 января 2022
Томские новости

«Томский Обзор» вошел в число номинантов конкурса «Акулы пера-2021»

13 января 2022
Томские новости

Томские полицейские задержали жителя Новосибирской области, перевозившего осетров на 13 млн рублей

24 января 2022
Томские новости

Полиция оштрафовала двух томичей за езду на снегоходах по тротуарам

21 января 2022
Томские новости

Многодетных родителей Томска приглашают на бесплатный курс финансовой грамотности

24 января 2022
Комментарии для сайта Cackle