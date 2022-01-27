Выпавший из окна томский школьник находится в тяжелом состоянии

Состояние 14-летнего школьника, выпавшего из окна школы №40 Томска, предварительно оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Напомним, сегодня, 27 января, в 14.39 ребенок выпал из окна 4 этажа школы. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову.

В 14.40 восьмиклассника доставили в больницу скорой медпомощи №2. По словам главного врача медучреждения Андрея Караваева, ребенок имеет множественные повреждения.

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