Утонувший в Байкале изюбрь поможет томским ученым понять, как в животных накапливаются химические элементы

Томский Обзор / Фото: 27 января 2022 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политехнического университета исследуют биоматериалы, полученные из изюбря, который в декабре утонул в Байкале. Исследователи намерены понять, как геохимические элементы распределяются в живых организмах в зависимости от специфики горных ландшафтов. А это, в свою очередь, поможет разработать методические рекомендации по профилактике эндемических заболеваний.

Как уточняют в пресс-службе вуза, работы ведутся в рамках проекта «Влияние литолого-геохимической специфики горных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на формирование элементного состава организма млекопитающих». Для него выбраны территории, специфические, с точки зрения химического состава горных пород. Во время экспедиций томичи собирают пробы горных пород, воды, почв, растительности, биоматериалов.

«Случай на Ольхоне можно назвать уникальным. И он очень важен для изучения влияния корма на формирование элементного состава организма млекопитающего. Естественно, на особо охраняемых природных территориях мы не можем добывать животных. Мы работаем с охотничьими хозяйствами, граничащими с подобными территориями, или отбираем объекты для биопсии в частных хозяйствах. Зачастую, это сезонная работа. Потому что, например, на некоторых территориях в зимний период наблюдается сезонный падеж животных. И мы можем собрать костный материал, образцы шерсти. Поэтому это очень редкая возможность, когда в результате несчастного случая нам удалось отобрать пробы мозга, внутренностей, костного материала животного из заповедника», — говорит руководитель проекта, профессор отделения геологии ТПУ Наталья Барановская.

Она уточнила, что изюбра в воду могли загнать волки. Животное в течение шести часов пытались спасти сотрудники Прибайкальского национального парка, сотрудник полиции и местные жители. Но подобраться к изюбрю мешал ненадежный лед. В итоге, когда спасателям удалось вытянуть зверя на берег, он уже погиб. Его останки, не понадобившиеся ученым для исследований, были перемещены в места обитания беркутов для их подкормки.

«Полученные пробы мы обрабатываем, подготавливаем для изучения и проводим широкий спектр анализов. Это, например, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой для определения химического состава, инструментально нейтронно-активационный анализ на исследовательском ядерном реакторе ТПУ, сканирующая электронная микроскопия. Анализируем фактически на все химические элементы системы Менделеева. И сейчас у нас уже получены очень интересные сведения о концентрации химических элементов в головном, спинном мозге животных на территориях с разной геохимической обстановкой. В результате четырехлетних исследований мы должны определить значимость каждого из органических компонентов и металлорганических комплексов внутри организма, которые в большей степени определяют его жизнь. Решение такого фундаментального вопроса поможет в профилактике заболеваемости людей и животных», — поясняет Наталья Барановская.

Междисциплинарный проект «Влияние литолого-геохимической специфики горных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на формирование элементного состава организма млекопитающих» поддержан грантом РНФ и рассчитан на четыре года (2020-2024). Кроме ТПУ, в нем участвуют ученые Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

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