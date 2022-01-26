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Томские налоговые инспекции с 27 января приостанавливают прием посетителей

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Территориальные налоговые органы Томской области приостановят личные приемы граждан с 27 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой не региональное управление ведомства.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения распространения COVID-19, с 27 января приостановлен прием налогоплательщиков по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача электронных подписей будет осуществляться только по предварительной записи по телефонам инспекций.

В пресс-службе УФНС по Томской области «Интерфаксу» пояснили, что информации о том, до какого срока будет приостановлен прием, нет. Решение будет принято дополнительно в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

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