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В Томске несколько часов не горел Вечный огонь

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Вечный огонь Мемориала трудовой и боевой славы томичей в Лагерном саду Томска снова горит после поломки оборудования.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, как только поступило сообщение, что огонь не горит, оперативно была вызвана бригада газовой службы, которая обслуживает объект.

Специалисты выяснили, что причина поломки — забившаяся форсунка. Работы с газом относятся к категории особо опасных, проводить их можно лишь в светлое время суток.

«Ситуацию можно было бы назвать штатной, если бы речь шла о другом объекте. Вечный огонь — это особое место для всех томичей. Поэтому наши подрядчики начали работать с раннего утра. Они заменили форсунку и проверили на исправность остальное оборудование, чтобы обеспечить безопасность объекта», — отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

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