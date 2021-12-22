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Полиция оштрафовала двух томичей за езду на снегоходах по тротуарам

Происшествия, Томские новости, Томск Томская область снегоходы тротуар город центр улица полицейские Полиция оштрафовала двух томичей за езду на снегоходах по тротуарам

В Томске двое мужчин получили штрафы за езду на снегоходах по тротуару одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Информация о нарушении ПДД двумя водителями снегоходов в центре города поступила в дежурную часть ГИБДД. Установлено, что водителями снегоходов SKI DOO оказались 31- и 34-летний жители Томска.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.15 КоАП Российской Федерации «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам». Каждому назначен административных штраф в размере 2 000 рублей.

«Так же полицейскими установлено, что 31-летний водитель снегохода не имеет права управления данным видом транспорта. В отношении мужчины-нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации „Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей, материал направлен на административную комиссию», — говорится в сообщении.

УГИБДД УМВД России по Томской области напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Кроме этого, зафиксированные вами с помощью камеры мобильного телефона или видеорегистратора нарушения ПДД просят разместить на официальном сайте Госавтоинспекции.

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