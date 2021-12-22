Полиция оштрафовала двух томичей за езду на снегоходах по тротуарам

Томский Обзор / Фото: 21 января 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске двое мужчин получили штрафы за езду на снегоходах по тротуару одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Информация о нарушении ПДД двумя водителями снегоходов в центре города поступила в дежурную часть ГИБДД. Установлено, что водителями снегоходов SKI DOO оказались 31- и 34-летний жители Томска.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.15 КоАП Российской Федерации «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам». Каждому назначен административных штраф в размере 2 000 рублей.

«Так же полицейскими установлено, что 31-летний водитель снегохода не имеет права управления данным видом транспорта. В отношении мужчины-нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации „Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей, материал направлен на административную комиссию», — говорится в сообщении.

УГИБДД УМВД России по Томской области напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Кроме этого, зафиксированные вами с помощью камеры мобильного телефона или видеорегистратора нарушения ПДД просят разместить на официальном сайте Госавтоинспекции.

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