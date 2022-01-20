Председателем жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь стала Кермен Манджиева

20 января 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду международного холдинга Segezha Group Кермен Манджиева возглавила жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь, сообщают организаторы.

Кермен Манджиева работает в PR уже 17 лет. Эксперт по стратегическим коммуникациям и кризисным темам, позиционированию первых лиц. Работала PR-директором Северо-Западный филиала ПАО «МегаФон» и «МегаФон Таджикистан» (ЗАО «ТТ мобайл»), была советником в Департаменте образования и науки Москвы. Член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), входит в попечительский совет Национальной премии «Серебряный Лучник».

«Сибирь традиционно славится яркими профессиональными PR-проектами, ставшими заметными не только на региональном, но и на федеральном и международном уровнях. Я рада в этом году выступить председателем жюри, оценить работы коллег, обменяться опытом. Традиционно лидируют номинации — „Развитие и продвижение территорий“ и „Продвижение государственных и общественных программ“ — что наглядно отражает палитру интересов и сильных компетенций коммуникаторов в сибирском регионе. Желаю удачи всем участникам премии, сильных защит и общественного признания заслуженных работ», — прокомментировала Кермен Манджиева.

Как сообщалось, накануне был объявлен шорт-лист XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь, куда вошли проекты из Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Междуреченска, Томска, Иркутска и Братска. Томск представлен в двух номинациях — «Антикризисные коммуникации» и «Мастер».

Завершающие мероприятия премии — публичные защиты проектов шорт-листа и награждение победителей — состоятся 29 января в Красноярске в «ОНЕГИН event hall».

Генеральный партнер премии — ГМК «Норильский никель».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: