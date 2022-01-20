Работы сибирского художника Василия Слонова появились на выставке фестиваля арт-антропологии (Anti) Depressed Fest

20 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Василий Слонов, «Русские Имперские Кокошники»

Томичи могут увидеть работы известного сибирского художника Василия Слонова на выставке фестиваля арт-антропологии (Anti)Depressed Fest, посвященном художественному исследованию тревожности и депрессивности драматичного периода пандемии COVID-19, сообщает Институт искусств и культуры ТГУ.

Проекты Василия Слонова — «Русские Имперские Кокошники» и «Сверхрусская Идентика» — выставлены в Томске впервые. Художник исследует российскую идентичность, с юмором обращается к темам истории и феминизма.

Также на выставке представлена графическая серия московской художницы Ирины Новиковой «Рыбы Возрождения», посвященная исследованию тем восприятия и памяти в условиях самоизоляции. Среди других известных участников фестиваля — Андрей Люблинский (Санкт-Петербург), Александр Васин (Москва), Вадим Эпштейн (Москва).

Напомним, выставка фестиваля арт-антропологии (Anti)Depressed Fest работает в Галерее «В Главном» (главный корпус ТГУ, пр.Ленина, 36). В экспозиции представлены произведения художников и дизайнеров из разных городов России, выполненные в разных форматах — от живописи до видео-арта. Раскрывая основную тему фестиваля, кураторы объединили работы в несколько тематических разделов: «Экзистенциальная тревога», «Инфо-тревожность», «Эко-тревожность», «Этическая тревожность» и «Юмор против депрессии».

Для томичей организованы экскурсии по выставке. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также экспозиции транслируются на сайте Галереи «В Главном».

Даты и время проведения экскурсий:

20 и 21 января — 16:00

27 и 28 января — 18:00

Напомним, второй фестиваль (Anti) Depressed Fest стартовал 27 декабря 2021 года. Тема фестиваля — «Токсичная позитивность». Художники, дизайнеры, драматурги пытаются «разоблачить» ковидную тревожность под маской культурной анестезии «позитива», заставляющего закрыть глаза на реальность психологических и социальных проблем. Куратором фестиваля является профессор ИИК Дмитрий Галкин. А в команду организаторов входят: Куклина Анастасия, Астафьева Александра, Жуланова Нина, Адигамова Вера, Пепелышева Мария.

Василий Слонов, «Русские Имперские Кокошники»

Фото предоставлено Институт искусств и культуры ТГУ

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