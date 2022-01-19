СК возбудил дело по факту гибели трех человек при пожаре в томском селе

19 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в жилом доме в селе Озёрное Колпашевского района Томской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Как сообщалось, информация о возгорании в трехквартирном одноэтажном брусовом доме по адресу: с. Озёрное, пер. Школьный поступило 18 января в 3:47. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, после ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела двух человек — мужчины 1960 года рождения и женщины. Позднее стало известно об еще одном погибшем.

«Личности погибших установлены: ими оказались проживавший в одной из квартир дома мужчина, его сожительница, и местный житель, находившийся у них в гостях», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего.

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