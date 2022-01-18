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Инвестор «Дома за рубль» на Розочке в Томске получил окончательную льготу

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Администрация Томска приняла решение установить льготную арендную плату в размере 1 рубль на 49 лет для ООО «Альянс», которое занималось восстановлением исторического облика каменного дома на ул. Розы Люксембург, 16. Компания выполнила все обязательства по договору, сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом на сегодняшний день окончательную льготу по аренде получили инвесторы шести «Домов за рубль»: ул. Пушкина, 5 и 24, Кирова, 27а, Октябрьская, 30, Розы Люксембург, 16 и пр. Фрунзе, 32а.

Напомним, двухэтажное каменное здание с балконом 1908 года постройки по ул. Розы Люксембург, 16 является объектом культурного наследия. Его восстанавливал ООО «Альянс», которые арендовали второй этаж здания. В ноябре 2021 года в доме завершились работы по ремонту кровли, фасада, лестницы и внутренних помещений. Специалисты воссоздали прежний облик крыши с покрытием листовым железом, вернули зданию исторический цвет фасада и прежний облик входной двери. Внутри дома также провели ремонт. В декабре прошлого года сюда переехал томский стейк-хаус «Антрекот, который прежде размещался в здании по ул. Трифонова, 22б.

Муниципальная программа «Дом за рубль» инициирована администрацией Томска и действует с 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы устанавливаются поэтапно. После выполнения ремонтных работ, льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

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