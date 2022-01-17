18+
18+

В томской «Аэлите» покажут короткометражки северных режиссеров

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В январе в томском зрелищном центре «Аэлита» пройдет показ короткометражных фильмов Международного кинофестиваля «Фильмы с севера: время нас рассудит», сообщает центр в своем паблике «ВКонтакте».

Программа «Фильмы с севера: время нас рассудит» состоит из шести историй, снятых северными режиссерами.

«В этом году программа только для взрослых зрителей (18+). Мы поразмышляем как те или иные события отражаются на нашей жизни. В каждой из истории происходит событие способное драматическим образом повлиять на чью-то жизнь. Никто не знает точно, что нам несет будущее. Только время покажет, кто был прав, а кто виноват. Одно мы знаем с уверенностью, — каждый наш шаг, каждое слово что-то меняют», — отмечают организаторы.

Томичей ждут истории об одной из норвежских инди-рок групп, о борьбе саамских народов за свою самобытность, о жизни в небольших арктических городах и многом другом.

Показу пройдут 23, 29 и 30 января. Билеты можно приобрести перейдя по ссылке.

Крупнейший ежегодный Международный кинофестиваль «Фильмы с севера» проходит в норвежском городе Тромсё. Российский кинематограф с 1991 года постоянно представляется на этом фестивале.

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