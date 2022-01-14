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Приставы вернули пропавшую в Томске 3-летнюю девочку матери

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Судебные приставы вернули матери 3-летнюю девочку, которую забрал и собирался увезти из Томска отец, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Как сообщалось, 9 января в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома №8 по улице Енисейская в Томске пропала девочка 2018 года рождения. Предполаожительно, ребенка забрал отец. По данному факту была назначена проверка.

Вечером 13 января, в отделение судебных приставов по Ленинскому району поступил исполнительный лист об определении места жительства девочки с матерью. А также отобрании ее у отца и передаче матери. После возбуждения исполнительного производства ребенок был объявлен в розыск, местонахождение мужчины было установлено.

«Гражданина обнаружили в аэропорту, где он с дочерью был зарегистрирован на рейс „Новосибирск — Симферополь“, в стерильной зоне после прохождения паспортного контроля. Поскольку гражданин выехал в аэропорт Толмачево, томские приставы направили поручение новосибирским коллегам об отобрании у отца и передаче ребенка матери. Мужчина поначалу не хотел передавать ребенка матери, но судебные приставы убедили его в необходимости исполнения судебного решения», — говорится в сообщении.

В настоящее время девочка с мамой возвращаются из Новосибирска домой.

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