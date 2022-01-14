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Пожилой мужчина получил ожоги рук и лица во время пожара в томском селе

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В селе Тегульдет Томской области в результате пожара в деревянном доме пострадал 68-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в двухквартирном одноэтажном брусовом жилом доме по адресу: с. Тегульдет, ул. Заречная поступило в пожарно-спасательную службу 12 января в 0:31. В результате пожара сгорели и обрушились крыша дома над одной из квартир и пристроенный дощатый навес. Внутри и снаружи надворных построек обгорели стены.

Возгорание было ликвидировано в 5:23, его причина устанавливается. Общая площадь пожара составила 341 кв.м.

Пострадавший в результате пожара мужчина 1953 года рождения был госпитализирован в Тегульдетскую районную больницу с ожогами головы, кистей рук и спины.

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