«Томский Обзор» вошел в число номинантов конкурса «Акулы пера-2021»
Интернет-издание «Томский Обзор» вошло в число номинантов XVIII ежегодного регионального конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2021», организованного Томским областным отделением Союза журналистов России при поддержке администрации Томской области.
Всего на конкурс было подано 667 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 112 конкурсантов, представляющих 51 СМИ Томска, Томской области и Сибири, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Томский Обзор» представлен в номинации «Команда года». Также фотограф издания Серафима Кузина стала претендентом в номинации «Фотокорреспондент года».
Также номинантами конкурса «Акулы пера — 2021» стали:
- Районное/городское СМИ года: Газета «Заря севера» (Верхнекетский район); Газета «Заветы Ильича» (Первомайский район); Газета «Северная правда» (Каргасокский район).
- Корпоративное/отраслевое СМИ года: «Сделаем вместе» (ООО «Горсети»); «Томский агровестник» (Аграрный центр Томской области); «Весточка» (детский журнал Томской епархии Московского патриархата).
- Публицист года: Ольга Булгакова, газета «Академический проспект» (ТНЦ СО РАН); Татьяна Абрамова, газета «Томские новости»; Татьяна Лобанова, газета «Заря севера» (Верхнекетский район).
- Интервьюер года: Наталья Иванова, газета «Сельская правда»; Дмитрий Шиптенко, Томская интернет-газета; Софья Окрачкова, газета «Alma Mater» (НИ ТГУ).
- Команда года: Газета «Знамя» (Молчановский район); Газета «Таежный меридиан» (Тегульдетский район).
- Оператор года: Наталья Чубирко, телекомпания «Томское время»; Иван Патлусов, ГТРК «Томск»; Андрей Лаленко, телекомпании ОТР, «Мир».
- Репортер года: Анна Янкова, телекомпания «Томское время»; Илья Лавренков, телекомпания «Томское время»; Юлия Марьина, СТВ (Стрежевой).
- Сетевой журналист года: Анна Ярославцева, РИА «Томск»; Павел Соловьёв, телекомпания «Томское время»; Александр Попов, сетевое издание «Кислород.Life».
- Радиожурналист года: Татьяна Вихрова, «Авторадио-Колпашево»; Маргарита Сёмина, «Радио России» ГТРК «Томск»; Ангелина Гайсина, «Радио Сибирь — Томск».
- Дизайнер года: Никита Пикалев, газета Красное знамя»; Андрей Усов, сайт SportUS.PRO; Екатерина Хитринская, (Томский НИМЦ).
- Фотокорреспондент года: Таисия Воронцова, РИА «Томск»; Виталий Липатов, фрилансер.
- Проект года: Араик Кочарян, телекомпания «Томское время»; Газета «Заря севера» (Верхнектский район); Роман Кошелев, «Фотоизюминка».
- Новое имя года: Динара Миндубаева, ГТРК «Томск»; Кристина Прошкина, факультет журналистики НИ ТГУ; Анастасия Вдовина, газета «Alma Mater» (НИ ТГУ).
- Пресс-служба года: Администрация Томского района; Администрация Томска; Управление Росгвардии России по Томской области.
Имена победителей будут оглашены 17 января.
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