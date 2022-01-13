«Томский Обзор» вошел в число номинантов конкурса «Акулы пера-2021»

13 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Интернет-издание «Томский Обзор» вошло в число номинантов XVIII ежегодного регионального конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2021», организованного Томским областным отделением Союза журналистов России при поддержке администрации Томской области.

Всего на конкурс было подано 667 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 112 конкурсантов, представляющих 51 СМИ Томска, Томской области и Сибири, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Томский Обзор» представлен в номинации «Команда года». Также фотограф издания Серафима Кузина стала претендентом в номинации «Фотокорреспондент года».

Также номинантами конкурса «Акулы пера — 2021» стали:

Районное/городское СМИ года : Газета «Заря севера» (Верхнекетский район); Газета «Заветы Ильича» (Первомайский район); Газета «Северная правда» (Каргасокский район).

: Газета «Заря севера» (Верхнекетский район); Газета «Заветы Ильича» (Первомайский район); Газета «Северная правда» (Каргасокский район). Корпоративное/отраслевое СМИ года : «Сделаем вместе» (ООО «Горсети»); «Томский агровестник» (Аграрный центр Томской области); «Весточка» (детский журнал Томской епархии Московского патриархата).

: «Сделаем вместе» (ООО «Горсети»); «Томский агровестник» (Аграрный центр Томской области); «Весточка» (детский журнал Томской епархии Московского патриархата). Публицист года : Ольга Булгакова, газета «Академический проспект» (ТНЦ СО РАН); Татьяна Абрамова, газета «Томские новости»; Татьяна Лобанова, газета «Заря севера» (Верхнекетский район).

: Ольга Булгакова, газета «Академический проспект» (ТНЦ СО РАН); Татьяна Абрамова, газета «Томские новости»; Татьяна Лобанова, газета «Заря севера» (Верхнекетский район). Интервьюер года : Наталья Иванова, газета «Сельская правда»; Дмитрий Шиптенко, Томская интернет-газета; Софья Окрачкова, газета «Alma Mater» (НИ ТГУ).

: Наталья Иванова, газета «Сельская правда»; Дмитрий Шиптенко, Томская интернет-газета; Софья Окрачкова, газета «Alma Mater» (НИ ТГУ). Команда года: Газета «Знамя» (Молчановский район); Газета «Таежный меридиан» (Тегульдетский район).

Газета «Знамя» (Молчановский район); Газета «Таежный меридиан» (Тегульдетский район). Оператор года: Наталья Чубирко, телекомпания «Томское время»; Иван Патлусов, ГТРК «Томск»; Андрей Лаленко, телекомпании ОТР, «Мир».

Наталья Чубирко, телекомпания «Томское время»; Иван Патлусов, ГТРК «Томск»; Андрей Лаленко, телекомпании ОТР, «Мир». Репортер года: Анна Янкова, телекомпания «Томское время»; Илья Лавренков, телекомпания «Томское время»; Юлия Марьина, СТВ (Стрежевой).

Анна Янкова, телекомпания «Томское время»; Илья Лавренков, телекомпания «Томское время»; Юлия Марьина, СТВ (Стрежевой). Сетевой журналист года : Анна Ярославцева, РИА «Томск»; Павел Соловьёв, телекомпания «Томское время»; Александр Попов, сетевое издание «Кислород.Life».

: Анна Ярославцева, РИА «Томск»; Павел Соловьёв, телекомпания «Томское время»; Александр Попов, сетевое издание «Кислород.Life». Радиожурналист года : Татьяна Вихрова, «Авторадио-Колпашево»; Маргарита Сёмина, «Радио России» ГТРК «Томск»; Ангелина Гайсина, «Радио Сибирь — Томск».

: Татьяна Вихрова, «Авторадио-Колпашево»; Маргарита Сёмина, «Радио России» ГТРК «Томск»; Ангелина Гайсина, «Радио Сибирь — Томск». Дизайнер года : Никита Пикалев, газета Красное знамя»; Андрей Усов, сайт SportUS.PRO; Екатерина Хитринская, (Томский НИМЦ).

: Никита Пикалев, газета Красное знамя»; Андрей Усов, сайт SportUS.PRO; Екатерина Хитринская, (Томский НИМЦ). Фотокорреспондент года : Таисия Воронцова, РИА «Томск»; Виталий Липатов, фрилансер.

: Таисия Воронцова, РИА «Томск»; Виталий Липатов, фрилансер. Проект года : Араик Кочарян, телекомпания «Томское время»; Газета «Заря севера» (Верхнектский район); Роман Кошелев, «Фотоизюминка».

: Араик Кочарян, телекомпания «Томское время»; Газета «Заря севера» (Верхнектский район); Роман Кошелев, «Фотоизюминка». Новое имя года : Динара Миндубаева, ГТРК «Томск»; Кристина Прошкина, факультет журналистики НИ ТГУ; Анастасия Вдовина, газета «Alma Mater» (НИ ТГУ).

: Динара Миндубаева, ГТРК «Томск»; Кристина Прошкина, факультет журналистики НИ ТГУ; Анастасия Вдовина, газета «Alma Mater» (НИ ТГУ). Пресс-служба года: Администрация Томского района; Администрация Томска; Управление Росгвардии России по Томской области.

Имена победителей будут оглашены 17 января.

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