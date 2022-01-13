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«Томский Обзор» вошел в число номинантов конкурса «Акулы пера-2021»

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Интернет-издание «Томский Обзор» вошло в число номинантов XVIII ежегодного регионального конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2021», организованного Томским областным отделением Союза журналистов России при поддержке администрации Томской области.

Всего на конкурс было подано 667 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 112 конкурсантов, представляющих 51 СМИ Томска, Томской области и Сибири, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Томский Обзор» представлен в номинации «Команда года». Также фотограф издания Серафима Кузина стала претендентом в номинации «Фотокорреспондент года».

Также номинантами конкурса «Акулы пера — 2021» стали:

Имена победителей будут оглашены 17 января.

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