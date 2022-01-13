Томская школа «Интеграция» должна пройти аккредитацию до начала апреля — власти

Томский Обзор / Фото: 13 января 2022 // Фото: tusur.ru

Окончательное решение о прохождении государственной аккредитации томской школой «Интеграция», будет принято в апреле 2022 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в «РИА Томск» сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Напомним, школа на 1100 мест в мегарайоне «Южные ворота» под Томском была открыта в 2020 году. Образовательным партнером учреждения стал Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Однако школа до сих пор не прошла государственную аккредитацию. Это означает, что ее выпускники не могут получать аттестаты об окончании «Интеграции».

Как рассказала Ирина Грабцевич, в прошлом году «Интеграция» подавала заявку на получение аккредитации, но положительное заключение выдано не было.

«С конца прошлого года мы вновь запустили все процессы, чтобы решить эту проблему. 21 декабря 2021 года к рассмотрению был принят пакет документов на аккредитацию. От этой даты мы отсчитываем 105 дней, в ходе которых должна пройти экспертиза. По итогу будет вынесено заключение. Окончательное решение о прохождении или непрохождении школой процедуры аккредитации должно быть принято 4 апреля», — рассказала Ирина Грабцевич.

По ее словам, в прошлом году выпускники «Интеграции» получали аттестаты Зональненской школы.

«В случае, если „Интеграция“ снова не пройдет процедуру аккредитации, решение о том, аттестаты об окончании какой школы будет принимать ее учредитель — управление образования Томского района. Но это самый критичный вариант развития сценария. На данный момент ведется очень плотная работа и внутри школы, и со стороны управления образования, предпринимаются все усилия для того, чтобы в этом году выпускники „Интеграции“ получили аттестаты именно своей школы», — отметила Ирина Грабцевич.

В свою очередь, глава Томского района Александр Терещенко прокомментировал конфликтную ситуацию, связанную с возможным увольнением директора «Интеграции» Лилии Пикаловой. Напомним, в январе 2021 года было принято решение об отстранении Пикаловой в связи с выявленными финансовыми нарушениями. Однако после она была восстановлена в должности. В конце прошло года в СМИ появилась информация, что Пикалову снова хотят отстранить от работы. По словам Александра Терещенко говорить об это преждевременно:

«Такой информации не было, мы ее не озвучивали. Прежде чем говорить об увольнении, человека нужно увидеть. Пока директор находится на больничном. Да, у нас много вопросов к работе учреждения. Нам поступали обращения от педагогов школы, были проведены проверки силами специалистов управления образования Томского района и областного департамента общего образования. Все материалы были направлены в прокуратуру. На данный момент есть представление прокуратуры, где высказаны достаточно серьезные замечания в части несоблюдения федерального законодательства. Человек выйдет с больничного, мы встретимся поговорим, выясним в чем причины и только после этого будет делать выводы и принимать решения в рамках действующего законодательства», — сказал Александр Терещенко.

Он также добавил, что школа «Интеграция» — очень важный объект в системе образования Томского района:

«Если говорить о цифрах, то в консолидированном бюджете муниципальных средств общая сумма средств, выделенных на содержание школы в 2021 году, составила 122 млн рублей. Это серьезная ответственность для Томского района: большой коллектив, огромное количество учеников. И самое важное, что эта школа уникальна по своему посылу. Когда мы подписывали соглашение с ТУСУРом о взаимодействии, это задумывалось как проект создания на базе школы некого предуниверсария. Что-то удалось сделать, что-то нет, но мы продолжаем доводить эту идею до логического завершения».

В свою очередь, директор «Интеграции» Лилия Пикалова в своем телеграм-канале сообщила, что узнала о проведении конференции по поводу ситуации в школе из социальных сетей:

«Из социальных сетей я узнала, что сегодня состоится пресс- конференция по школе, в которой я являюсь директором. На пресс-конференцию приглашены Глава Томского района и начальник областного департамента образования. Я не понимаю, как можно объективно отнестись к происходящему в школе и вокруг нее без участия непосредственного руководителя?», — говорится в сообщении.

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