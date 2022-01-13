Томичи могут научиться отличать здоровый город от нездорового

Томский Обзор / Фото: 13 января 2022 // Фото: архитекторы.рф

Образовательная программа профессионального развития Архитекторы.рф выпустила бесплатный онлайн-курс «Здоровый город», пройти который может любой желающий. Он посвящен влиянию города на физическое и эмоциональное самочувствие детей, взрослых и пожилых людей, сообщает журнал Strelka Mag.

«Этот курс о городском здоровье построен на диалоге специалистов из разных сфер: врачей, специалистов медико-социальной сферы, архитекторов и урбанистов. Каждый из них поделился вдохновляющими примерами из практики, которые в конечном итоге складываются в единую и целостную картину», — отмечают авторы курса.

В составе — 16 видеолекций, где рассказывается о том, как отличить здоровый город от нездорового, каковы критерии и оценки здорового города, как учитывать в проектировании физические возможности и ограничения детей. Также лекторы представляют примеры грамотных решений создания здоровой городской среды для различных возрастных и социальных групп.

Курс состоит из пяти блоков: «Что такое здоровый город»; «Здоровый город для детей»; «Город и физическое здоровье»; «Город и ментальное здоровье»; «Город для всех». В записи лекций приняли участие управляющий директор проектов КБ Стрелка Александра Чечеткина, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, доктор наук, научный руководитель глобальной программы «Города побеждают диабет» Анна-Мария Волкманн, датский архитектор MAA/MNAL Хелле Юуль, архитектор, урбанист, специалист по проектированию общественных пространств Дарья Алексеенко и другие специалисты.

Отмечается, что курс будет интересен не только урбанистам и архитекторам, городским планировщикам, девелоперам, специалистам по транспорту, но и горожанам, которые хотят улучшить свое здоровье.

Онлайн-курс доступен на сайте программы Архитекторы.рф.

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