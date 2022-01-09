18+
18+

Три компании продлили действие статуса резидента томской ОЭЗ

Предприятие, Предприятия Томска и области, Томские новости, ОЭЗ Томск зона предприятие компания статус резидент производство Три компании продлили действие статуса резидента томской ОЭЗ

В конце 2021 года компании «Амбит», «Сольвейг Мультимедиа» и «Телебриз» продлили действие соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск». У остальных срок соглашения еще не истек, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Предприятия продолжат совершенствовать уже разработанные в ОЭЗ «Томск» продукты, а также планируют создание новых под изменяющиеся потребности рынка.

По словам директора компании «Амбит» Евгения Крохмаля, основным преимуществом статуса резидента является возможность использовать подготовленную инфраструктуру ОЭЗ, качественные производственные и офисные помещения, обеспеченные просторными парковками и точками питания.

Работу в ОЭЗ компания начинала с аренды лабораторных и производственных помещений, сейчас ее производство размещено в отдельно стоящем здании бывшего бокса досмотра таможенного комплекса.

Как отметил финансовый и административный директор «Телебриз» Владислав Марченко, статус резидента дает возможность работать в удобных офисных помещениях по арендной ставке существенно ниже, чем в среднем по Томску. «Также статус резидента ОЭЗ — это инновационное позиционирование, которое позволяет нашей компании успешно работать, в том числе с зарубежными клиентами», — подчеркнул он.

В ОЭЗ «Томск» работают более 60 компаний, из них со статусом резидента 40.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Почти 160 новых случаев COVID-19 выявлено в Томской области, вдвое большее количество заболевших выздоровели

23 декабря 2021
Томские новости

Четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

30 декабря 2021
Томские новости

На следующей неделе в Томске стартует фестиваль арт-антропологии

24 декабря 2021
Томские новости

Почтовые отделения Томской области изменят график работы в новогодние праздники

28 декабря 2021
Томские новости

Программа обучения уходу за пожилыми людьми вошла в топ-10 курсов проекта «Содействие занятости» в Томске

15 декабря 2021
Томские новости

ТГУ принял первый турнир Университетской лиги по CS:GO

22 декабря 2021
Томские новости

В одном из районов Томской области открылся домашний микрореабилитационный центр

16 декабря 2021
Томские новости

Развитие электротранспорта в регионах России обсудят в томской «Точке кипения»

14 декабря 2021
Томские новости

В гипермаркете «Лента» в Томске загорелись поддоны в секции непродовольственных товаров

21 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle