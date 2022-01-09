Три компании продлили действие статуса резидента томской ОЭЗ

9 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В конце 2021 года компании «Амбит», «Сольвейг Мультимедиа» и «Телебриз» продлили действие соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск». У остальных срок соглашения еще не истек, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Предприятия продолжат совершенствовать уже разработанные в ОЭЗ «Томск» продукты, а также планируют создание новых под изменяющиеся потребности рынка.

По словам директора компании «Амбит» Евгения Крохмаля, основным преимуществом статуса резидента является возможность использовать подготовленную инфраструктуру ОЭЗ, качественные производственные и офисные помещения, обеспеченные просторными парковками и точками питания.

Работу в ОЭЗ компания начинала с аренды лабораторных и производственных помещений, сейчас ее производство размещено в отдельно стоящем здании бывшего бокса досмотра таможенного комплекса.

Как отметил финансовый и административный директор «Телебриз» Владислав Марченко, статус резидента дает возможность работать в удобных офисных помещениях по арендной ставке существенно ниже, чем в среднем по Томску. «Также статус резидента ОЭЗ — это инновационное позиционирование, которое позволяет нашей компании успешно работать, в том числе с зарубежными клиентами», — подчеркнул он.

В ОЭЗ «Томск» работают более 60 компаний, из них со статусом резидента 40.

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