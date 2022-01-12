С 1 января 2022 года томичи смогут получать больничные листы только в электронном виде

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности будут выдаваться только в электронном виде, в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования», сообщает телеграм-канал «Область здоровья» со ссылкой на Фонд Социального Страхования РФ.

Теперь распечатка электронного листка нетрудоспособности, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется.

Для приема электронного листка нетрудоспособности на оплату достаточно получить его номер — по телефону или по электронной почте.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru, получают информационные сообщения о своих электронных листках нетрудоспособности, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС.

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