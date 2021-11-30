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Полицейские нашли мошенника, который через ссылку украл деньги у томича

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Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в краже денежных средств у жителя Томска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жертва мошенников решил воспользоваться онлайн-сервисом для поиска попутчиков. Найдя водителя с подходящим маршрутом, томич обсудил с незнакомцем условия поездки и перешел по отправленной ему в одном из мессенджеров ссылке для внесения предоплаты за «бронь». Мужчина указал реквизиты своей банковской карты и код из СМС-сообщения. Но вместо заявленных 400 рублей томич лишился 60 тыс. рублей.

Позже полицейским удалось найти мошенника. Им оказался ранее не судимый 18-летний уроженец Новосибирской области. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался сторонним приложением, сгенерировал ссылку, которую отправил потерпевшему под предлогом «бронирования» поездки, в результате чего похитил денежные средства.

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