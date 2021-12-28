Спортсмены из Томской области взяли медали всероссийского турнира по конькобежному спорту

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2021 // Фото: depms.ru

Спортсмены из Томской области стали победителями и призерами VII Всероссийских соревнований по конькобежному спорту, посвященных памяти Б.И.Шавырина, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях, проходивших в Коломне, приняли участие более 100 человек из 26 регионов страны. Спортсмены из Томской области сумели завоевать 4 награды.

Валерия Сороколетова стала лучшей среди юниорок 18-19 лет на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также заняла второе место на дистанции 500 м. Еще одну медаль взял Михаил Субботин, он замкнул тройку лучших на дистанции 5000 м среди юниоров.

Оба конькобежца являются спортсменами-инструкторами северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» и воспитанниками Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. Тренируются под руководством Юлии Субботиной.

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