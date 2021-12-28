Медучреждения Томской области в новогодние каникулы будут работать по специальному графику

28 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Стал известен график работы медицинских учреждений Томской области с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Так, экстренную медицинскую помощь жители региона смогут получать круглосуточно независимо от места проживания.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, график «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

Также в круглосуточном режиме будут работать травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. (3822) 30-94-11).

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли за неотложной помощью следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

Неотложную медицинскую помощь в поликлиниках ежедневно будут оказывать дежурные врачи: терапевты и педиатры.

График работы дежурных хирургических кабинетов в Томске

Также во время каникул круглосуточно продолжат работать центр удаленного мониторинга и горячая линия департамента здравоохранения Томской области. По телефону (3822) 777-200 специалисты центра удаленного мониторинга проконсультируют пациентов с респираторными заболеваниями и, при необходимости, помогут вызвать неотложную помощь.

По телефонам горячей линии облздрава (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и короткому номеру 122 можно уточнить график работы медицинских и аптечных организаций, мобильных и стационарных пунктов вакцинации, задать иные вопросы, касающиеся здравоохранения региона.

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