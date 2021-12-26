Более 140 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 352 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 61 112 случаев заболевания коронавирусом. 47 159 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

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