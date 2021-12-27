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Все дневники в одной обложке: «Сферум» интегрирует школьные сервисы

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Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (создана совместно компанией VK и «Ростелекомом») начала интеграцию электронных дневников школьников. Это улучшает процесс организации обучения и упрощает взаимодействие всех участников образовательного процесса.

На первом этапе все пользователи сервиса «Дневник.ру» получили удобный доступ к «Сферуму» благодаря бесшовной авторизации. Кроме того, синхронизированы структуры классов. Этот функционал уже доступен пользователям образовательной платформы в 15 регионах: Хабаровском крае, Республиках Адыгея, Алания, Дагестан, Ингушетия и Чечня, а также Архангельской, Астраханской, Еврейской, Иркутской, Омской, Новгородской, Саратовской, Свердловской и Тамбовской областях.

«Мы продолжаем планомерно развивать наш продукт, добавляя необходимый функционал для организации образовательного процесса. Интеграция электронных дневников позволит упростить работу педагогов и повысить удобство для детей и родителей. Теперь будет гораздо проще переключаться между сервисами, когда это необходимо. Мы планируем и дальше расширять возможности “Сферума”, добавляя другие электронные дневники. Это позволит нашей платформе стать по-настоящему единым окном для всех пользователей», — сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

В ближайшее время завершится интеграция «Школьного портала Московской области», сервисов «ИРТех», «ЭлЖур», «БАРС» и других технологических решений для педагогов, детей и родителей.

На следующих этапах в «Сферум» планируется добавить расписание и другие опции электронных дневников. В частности, будет разработана и добавлена возможность инициировать в электронном дневнике звонки через «Сферум». Кроме того, платформа продолжает расширять список регионов-участников и технологических партнерств.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сейчас «Сферум» предлагает следующие опции:

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены более 2,3 миллионов пользователей из 50 российских регионов.

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