В Томске загорелось здание гипермаркета «Лента»

25 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич. Из архива ТО

Сегодня, 25 декабря, в Томске произошел пожар в здании гипермаркета «Лента» на ул. Пушкина, 59.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.14.

«В одном из отделов произошло возгорание на незначительной площади», — говорится в сообщение.

Пожар удалось ликвидировать в 16.26. Из здания эвакуировались около 500 человек.

Причина возгорания устанавливается.

В свою очередь в пресс-службе мэрии уточняют, что на месте происшествия дежурят представители городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Октябрьского района Томска. Они участвуют в эвакуации людей и охране общественного порядка.

Кроме того, вблизи гипермаркета находится автобус муниципального «Административно-хозяйственного управления», в нем могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина.

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