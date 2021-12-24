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Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в одном из тиров Томска

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Сотрудники следственного управления СКР по Томской области возбудили уголовное дело об убийстве в связи с обнаружением тел двух мужчин в стрелковом клубе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу.

«По факту обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в помещении стрелкового клуба в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сказал сотрудник пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники СКР, криминалисты, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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