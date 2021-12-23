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Власти Томска подали иск по поводу самовольной реконструкции здания бизнес-центра «Гринвич»

Судебные дела, Томские новости, мэрия администрация благоустройство строительство возведение постройки Власти Томска подали иск по поводу самовольной реконструкции здания бизнес-центра «Гринвич»

Администрация Томска подала исковое заявление в Советский районный суд по поводу самовольной реконструкции здания бизнес-центра «Гринвич» на пр. Ленина, 60/1.

Как сообщает пресс-служба мэрии, городские власти требуют признать самовольно реконструированным нежилое здание и обязать собственников демонтировать надстроенный седьмой этаж.

Ранее специалисты областного комитета по охране культурного наследия и департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска провели выездные проверки, в ходе которых был подтвержден факт самовольной реконструкции здания бизнес-центра — строительства дополнительного седьмого этажа.

На объекте выложены стены из газобетонных блоков и сооружена скатная крыша с деревянной стропильной системой. Разрешения на реконструкцию здания администрацией Томска не выдавалось. Кроме того, при проведении работ нарушен ряд других правил и регламентов.

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