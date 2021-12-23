Томская «Территория кофе» открывается в Санкт-Петербурге

23 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: «Территория кофе» в Томске

Томская сеть кофеен «Территория кофе» открыла заведение в Санкт-Петербурге. Точка появилась в центре Петроградского района — на площади Льва Толстого.

«Идея стать федеральным проектом далеко не нова для нас. Михаил Щеголев, руководитель „Территории“ целенаправленно шел к этому последние четыре года. Можно с уверенностью сказать, что идея открывать заведения в других городах родилась с появлением первой точки в Томске», — рассказали «Томскому Обзору» представители сети.

Санкт-Петербург был выбран по нескольким причинам: здесь много томичей, а значит есть и аудитория, которая знает и любит «Территорию кофе». Кроме того, по мнению представителей сети, петербуржцы очень похожи по духу на жителей Томска.

«Оглядываясь на успех в Томске, мы верим, что заведение придется по вкусу петербуржцам и гостям культурной столицы», — отметили в «Территории кофе».

Прототипом питерского заведения стала кофейня на ул. Усова, 9б в Томске. Но дизайн немного обновили.

«В нашей команде есть специалисты, которые занимались адаптацией меню. Но мы поставили перед ними довольно трудную задачу — оно не должно было сильно отличаться от томского. Думаем, мы с этим справились», — рассказали в «Территории кофе».

В итоге основное меню в питерской кофейне сети составляют проверенные на томской аудитории блюда и напитки, но есть и несколько новых позиций.

Иллюстрации: «Территория кофе»

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