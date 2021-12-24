В Томске открывается один из самых больших катков на озере в Сибири
24 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: tsu.ru
Сегодня, 24 декабря, на Мавлюкеевском озере возле общежития Томского государственного университета «Парус» (пер. Буяновский, 3а) вновь откроется один из самых больших в Сибири катков на естественном водоеме. Его площадь составляет около 6 тыс. кв. метров.
Как сообщили «Томскому Обзору» в пресс-службе вуза, на катке, как и в предыдущие годы, оборудованы теплые раздевалки и будет работать прокат.
Часы работы катка: с 16.00 до 22.00 — в будние дни, с 12.00 до 22.00 — в праздничные и выходные. Стоимость проката: 110 руб./час, со своими коньками — бесплатно.
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