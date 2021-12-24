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В Томске открывается один из самых больших катков на озере в Сибири

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Сегодня, 24 декабря, на Мавлюкеевском озере возле общежития Томского государственного университета «Парус» (пер.​ Буяновский, 3а) вновь откроется один из самых больших в Сибири катков на естественном водоеме. Его площадь составляет около 6 тыс. кв. метров.

Как сообщили «Томскому Обзору» в пресс-службе вуза, на катке, как и в предыдущие годы, оборудованы теплые раздевалки и будет работать прокат.

Часы работы катка: с 16.00 до 22.00 — в будние дни, с 12.00 до 22.00 — в праздничные и выходные. Стоимость проката: 110 руб./час, со своими коньками — бесплатно.

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