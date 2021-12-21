18+
18+

В гипермаркете «Лента» в Томске загорелись поддоны в секции непродовольственных товаров

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска В гипермаркете «Лента» в Томске загорелись поддоны в секции непродовольственных товаров

Пожар в здании гипермаркета «Лента» на Елизаровых, 13 произошел в секции непродовольственных товаров, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что здесь загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина. Пострадавших нет.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек.

По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске заработал новый мобильный пункт вакцинации

2 декабря 2021
Томские новости

Томские скалолазы привезли награды с чемпионата и первенства Сибири

1 декабря 2021
Томские новости

В Томской области разрешили проведение новогодних праздников с соблюдением эпидтребований

16 декабря 2021
Томские новости

В канун Нового года томичей ждут две премьеры от томского ТЮЗа

13 декабря 2021
Томские новости

Рабочая группа Томской облдумы поддержала законопроект о комплексном развитии территории

10 декабря 2021
Томские новости

Томские баскетболисты победили на первенстве Сибири

3 декабря 2021
Томские новости

Томская область не смогла привлечь кредитные линии на 9 млрд руб. из-за отсутствия заявок

7 декабря 2021
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

9 декабря 2021
Томские новости

Направление ТГУ стало одним из самых популярных среди участников олимпиады «Я — профессионал»

13 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle