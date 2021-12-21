В гипермаркете «Лента» в Томске загорелись поддоны в секции непродовольственных товаров
21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Пожар в здании гипермаркета «Лента» на Елизаровых, 13 произошел в секции непродовольственных товаров, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении уточняется, что здесь загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина. Пострадавших нет.
Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек.
По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.
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