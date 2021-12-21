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Конькобежцы из Томской области стали призерами первенства Сибири

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Спортсмены из Томской области завоевали медали прошедшего в Иркутске первенства Сибири по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 150 юношей и девушек из Иркутской, Омской и Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев. Томскую область представляли девять спортсменов. По итогам забегов им удалось завоевать ряд наград разного достоинства.

Так, Евгений Кордюков взял серебряную медаль на дистанции 500 м среди конькобежцев 16-17 лет. В этой же возрастной категории на дистанциях 3000 м и 5000 м бронзовым призером стал Михаил Сороколетов. Среди спортсменов 14-15 лет отличился Даниил Бутенко, завоевавший бронзу (500 м) и три серебра (1000 м, 1500 м и 3000 м).

Добавим, что Евгений Кордюков является воспитанником Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь», Михаил Сороколетов и Даниил Бутенко – спортсмены ДЮСШ «Янтарь».

«Следующий этап пройдет в Иркутске 10-12 января, он будет являться отборочным на Спартакиаду учащихся России и на первенство России среди спортсменов 14-15 и 16-17 лет», - рассказала тренер Юлия Субботина.

Призеры тренируются под руководством Юлии Субботиной и Натальи Сенькиной.

Почитать об истории конькобежного спорта в Томской области можно в нашем материале.

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